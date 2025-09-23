Предприниматели Рязанской области смогут принять участие в новом сезоне премии «Любимый малый бизнес» от Сбера

В России стартует новый сезон премии Сбера «Любимый малый бизнес» — конкурса, который помогает предпринимателям заявить о себе и стать заметнее на рынке. Победители получат не только финансовую поддержку, но и признание, которое помогает бизнесам расти быстрее и находить новых клиентов.
Представители малого бизнеса России будут бороться за звание «Любимый бизнес». Сто победителей премии получат по одному миллиону рублей на развитие своего дела, а десять обладателей Гран-при смогут отправиться в премиальный отдых на курорте «Мрия».
Участниками премии могут стать предприниматели из разных областей: индустрия красоты, рестораны и гостиницы, туризм, спорт, розничная торговля, сельское хозяйство и животноводство, продажи на маркетплейсах, образование и другие. Премия уже помогла заявить о себе сотням предпринимателей, чьи истории вдохновляют других. Среди победителей — пчеловоды из Владимирской области («Мёд Ополья»), известные медом высокого качества и возможностью посетить производство. Студия «Подружка невесты» из Томска помогает сделать свадьбу незабываемым событием, а туристический проект «Горная Саланга» в Кемеровской области создаёт новые туристические маршруты в российских горах.
Подать заявку на участие можно с 15 сентября до 15 ноября 2025 года. Отбор проходит в два этапа: сначала будут отобраны победители в каждом из 11 территориальных банков Сбера, учитывая рейтинги компаний и оценки независимых пользователей. Далее лидеры бизнеса и эксперты выберут из них 100 лучших участников, которым вручат награды наспециальном гала-ужине в Москве.
Ирина Амирова, руководитель Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:
«Предприниматели нашего региона каждый день доказывают, что любовь к делу и настойчивость способны менять жизнь вокруг к лучшему. Сбергордится тем, что может поддержать таких людей, помочь им заявить о себе, найти новых клиентов и почувствовать, что их труд действительно ценят».
