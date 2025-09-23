Рязань
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
612
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
706
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 417
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 260
Предприниматели Рязанской области смогут принять участие в новом сезоне премии «Любимый малый бизнес» от Сбера
Банк поддержит 100 предпринимателей по всей России

В России стартует новый сезон премии Сбера «Любимый малый бизнес» — конкурса, который помогает предпринимателям заявить о себе и стать заметнее на рынке. Победители получат не только финансовую поддержку, но и признание, которое помогает бизнесам расти быстрее и находить новых клиентов.

Представители малого бизнеса России будут бороться за звание «Любимый бизнес». Сто победителей премии получат по одному миллиону рублей на развитие своего дела, а десять обладателей Гран-при смогут отправиться в премиальный отдых на курорте «Мрия».

Участниками премии могут стать предприниматели из разных областей: индустрия красоты, рестораны и гостиницы, туризм, спорт, розничная торговля, сельское хозяйство и животноводство, продажи на маркетплейсах, образование и другие. Премия уже помогла заявить о себе сотням предпринимателей, чьи истории вдохновляют других. Среди победителей — пчеловоды из Владимирской области («Мёд Ополья»), известные медом высокого качества и возможностью посетить производство. Студия «Подружка невесты» из Томска помогает сделать свадьбу незабываемым событием, а туристический проект «Горная Саланга» в Кемеровской области создаёт новые туристические маршруты в российских горах.

Подать заявку на участие можно с 15 сентября до 15 ноября 2025 года. Отбор проходит в два этапа: сначала будут отобраны победители в каждом из 11 территориальных банков Сбера, учитывая рейтинги компаний и оценки независимых пользователей. Далее лидеры бизнеса и эксперты выберут из них 100 лучших участников, которым вручат награды наспециальном гала-ужине в Москве.

Ирина Амирова, руководитель Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Предприниматели нашего региона каждый день доказывают, что любовь к делу и настойчивость способны менять жизнь вокруг к лучшему. Сбергордится тем, что может поддержать таких людей, помочь им заявить о себе, найти новых клиентов и почувствовать, что их труд действительно ценят».

Подать заявку на премию

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.