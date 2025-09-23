Названы сроки применения препарата от рака в России

Названы сроки применения препарата от рака в России. Об этом пишет ТАСС.

По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, лечение онкологических пациентов с использованием отечественной мРНК-вакцины начнется в ближайшее время. Он отметил, что институт Герцена, институт Блохина и их центр планируют получить разрешение на производство первых видов персонализированных лекарств против меланомы.

Гинцбург добавил, что необходимые документы для запуска производства вакцин уже направлены в Минздрав. Применение начнется в течение 1-1,5 месяцев после официального разрешения.

Персонализированные мРНК-вакцины являются инновационным методом лечения онкологических заболеваний. Они разрабатываются индивидуально для каждого пациента, учитывая особенности его опухоли.