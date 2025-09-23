Над Рязанской областью уничтожили БПЛА

Над Рязанской областью уничтожили БПЛА. Об этом сообщило Минобороны.

По данным оборонного ведомства, с 08:00 до 14:00 23 сентября дежурные средства ПВО сбили 58 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Калужской, Рязанской, Тульской областей и московского региона.

Напомним, с полуночи до 7:00 над регионом сбили дроны. Власти сообщали, что пострадавших нет, материальный ущерб оценивается.