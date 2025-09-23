На Рязанском приборном заводе чествовали ветеранов труда предприятия

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) 83 сотрудника удостоены почетных званий «Заслуженный ветеран труда завода» и «Ветеран труда завода».

В торжественной обстановке ветеранские удостоверения заводчанам вручил генеральный директор Борис Виноградов. Он обратился с приветственным словом к участникам мероприятия.

«Сегодня Приборный завод — предприятие, которое вносит достойный вклад в развитие страны, обеспечивая укрепление ее обороноспособности. И основной нашей силой, нашей гордостью являетесь, конечно же, вы — ветераны завода. Несмотря на все трудности, вы сохранили верность заводу, проработав на нем практически всю жизнь, отдавая силы, здоровье и вкладывая душу в ту продукцию, которую мы производим. Я преклоняюсь перед вами и выражаю огромную благодарность. Ваш труд очень значим для предприятия, без вас оно бы не было таким, каким мы видим его сейчас», — сказал он.

За безупречную работу на протяжении 25 лет и более звания «Ветеран труда завода» удостоены 78 сотрудников. Удостоверение «Заслуженный ветеран труда завода» вручили пяти заводчанам. Это почетное звание присваивается за добросовестный высокопроизводительный труд мужчинам и женщинам, которые проработали на предприятии 35 и 30 лет соответственно и имеют звание «Ветеран труда завода», государственные, правительственные, региональные и заводские награды. Заслуженные ветераны труда завода награждаются памятными подарками, их имена заносятся в заводскую Книгу Почета. В числе тех, кто удостоен ветеранских званий, — рабочие, специалисты, руководители. Торжественное вручение удостоверений проводится на предприятии дважды в год.