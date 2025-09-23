На РЕН ТВ снимут фильм о «Русском Дракуле» из Касимовского округа

Съемочная группа РЕН ТВ начала работу над документальным фильмом «Легенды и мифы», снимая в усадьбе «Орлиное гнездо» в Касимовском округе. Эта усадьба принадлежала Андрею Баташеву — создателю крупного чугунолитейного производства, известному как «русский Дракула». Баташев, живший в XVIII веке, окружён множеством легенд: ему приписывают связь с масонами, захват имений, укрытие беглых, помощь разбойникам, многоженство и участие в убийствах крестьян. Якобы в усадьбе была комната для пыток и подземелье для неугодных. Журналисты намерены проверить, правда ли эти слухи или они возникли из-за конкуренции бизнесменов того времени. Фото: Рязанский репортер

