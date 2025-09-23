Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
14°
Сбт, 27
11°
Вск, 28
11°
ЦБ USD 83.61 -0.38 26/09
ЦБ EUR 98.15 -0.45 26/09
Нал. USD 82.31 / 83.00 26/09 11:25
Нал. EUR 98.48 / 99.05 26/09 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
612
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
706
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 417
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 260
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
На РЕН ТВ снимут фильм о «Русском Дракуле» из Касимовского округа
Съемочная группа РЕН ТВ начала работу над документальным фильмом «Легенды и мифы», снимая в усадьбе «Орлиное гнездо» в Касимовском округе. Эта усадьба принадлежала Андрею Баташеву — создателю крупного чугунолитейного производства, известному как «русский Дракула». Баташев, живший в XVIII веке, окружён множеством легенд: ему приписывают связь с масонами, захват имений, укрытие беглых, помощь разбойникам, многоженство и участие в убийствах крестьян. Якобы в усадьбе была комната для пыток и подземелье для неугодных. Журналисты намерены проверить, правда ли эти слухи или они возникли из-за конкуренции бизнесменов того времени. Фото: Рязанский репортер

Съемочная группа РЕН ТВ в понедельник начала работу над документальным фильмом «Легенды и мифы», снимая в усадьбе «Орлиное гнездо» в Касимовском округе. Об этом пишет Ya62.ru.

Эта историческая усадьба принадлежала Андрею Баташеву, известному создателю крупного чугунолитейного производства, которого в народе называли «русским Дракулой».

Как сообщает телеграм-канал администрации Касимовского округа, Баташов, живший в XVIII веке, стал объектом множества слухов и легенд. Ему приписываются различные злодеяния, включая связь с масонским орденом, захват соседских имений, укрытие беглых людей и даже пособничество разбойникам. В литературе также упоминается о его многоженстве и участии в убийствах крестьян. Говорят, что в усадьбе находилась специальная «комната для пыток» и подземелье для неугодных.

Журналисты телеканала намерены выяснить, насколько правдивы эти легенды о Баташове, или же они являются лишь результатом нечестной конкуренции среди бизнесменов того времени.

Фото: Рязанский репортер