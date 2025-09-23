На РЕН ТВ снимут фильм о «Русском Дракуле» из Касимовского округа

Съемочная группа РЕН ТВ в понедельник начала работу над документальным фильмом «Легенды и мифы», снимая в усадьбе «Орлиное гнездо» в Касимовском округе. Об этом пишет Ya62.ru.
Эта историческая усадьба принадлежала Андрею Баташеву, известному создателю крупного чугунолитейного производства, которого в народе называли «русским Дракулой».
Как сообщает телеграм-канал администрации Касимовского округа, Баташов, живший в XVIII веке, стал объектом множества слухов и легенд. Ему приписываются различные злодеяния, включая связь с масонским орденом, захват соседских имений, укрытие беглых людей и даже пособничество разбойникам. В литературе также упоминается о его многоженстве и участии в убийствах крестьян. Говорят, что в усадьбе находилась специальная «комната для пыток» и подземелье для неугодных.
Журналисты телеканала намерены выяснить, насколько правдивы эти легенды о Баташове, или же они являются лишь результатом нечестной конкуренции среди бизнесменов того времени.
