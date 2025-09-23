На 79-м году умер заслуженный артист Валерий Трифонов

В возрасте 78 лет скончался заслуженный артист Краснодарского края Валерий Трифонов, сообщает Telegram-канал Министерства культуры региона. В некрологе говорится: «Ушел из жизни Валерий Павлович Трифонов — артист КМТО „Премьера“, Заслуженный артист Краснодарского края. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Валерия Трифонова». С 1993 года Валерий Трифонов играл важную роль в создании Нового театра кукол в Краснодаре, а с 2004 года продолжил свою творческую деятельность во Дворце искусств «Премьера». Министерство культуры отметило, что Валерий Павлович был известен как «самый теплый Дед Мороз Кубани», оставивший значительный след в сердцах зрителей.