Менеджеры Росгосстраха вошли в рейтинг лучших управленцев нашей страны

Четыре руководителя Росгосстраха вошли в престижный рейтинг лучших управленцев, который ежегодно составляют Ассоциация менеджеров России и издательский дом «Коммерсантъ». Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» определяет наиболее эффективных руководителей компаний и предприятий различного профиля за текущий год. Включенные в него менеджеры по мнению представителей профессионального сообщества являются лидерами по функциональным направлениям в своих отраслях.

Руководители Росгосстраха из года в год подтверждают свое право занимать ведущие позиции в этом сообществе успешных профессионалов. Причем, в этом году компания расширила свое представительство в рейтинге:

  • Генеральный директор Росгосстраха Максим Шепелев в этом году занимает вторую позицию среди лучших руководителей высшего звена страховой отрасли;
  • Евгений Решетин признан профессиональным сообществом одним из самых успешных финансовых директоров страховых компаний;
  • Ирина Елина вошла в тройку самых эффективных директоров по персоналу у российских страховщиков;
  • начальник управления развития HR-бренда Мария Ли включена в число лучших директоров по внутрикорпоративным коммуникациям.

Отметим особенность составления рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» — методология предполагает, что лучших в своих рядах определяют сами представители топ-менеджмента ведущих компаний из различных отраслей российской экономики. И стабильное присутствие руководителей Росгосстраха в этом рейтинге является подтверждением не только их профессиональных компетенций, но и авторитета в страховом сообществе страны.

Росгосстрах (РГС) — крупнейшая страховая компания страны, которая «изобрела» страхование в России 103 года назад. РГС страхует всё, что важно: здоровье и жизнь, жилье и имущество, предприятия и бизнес, досуг, путешествия и даже любимых питомцев. Благодаря уникальной площадке продаж — около 1500 представительств и 30 тыс. страховых агентов — Росгосстрах всегда был и остается в каждом уголке страны, развивая также партнерский, корпоративный и цифровой каналы. Росгосстрах каждый день выплачивает клиентам более 110 млн рублей по страховым случаям. Подобрать полис и получить поддержку можно в удобном формате — онлайн, в офисе, через агента или по телефону. Росгосстрах. В любом случае — рядом. www.RGS.ru