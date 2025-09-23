Малков раскритиковал установку дорожных ограждений в Рязани

Губернатор Павел Малков раскритиковал установку дорожных ограждений в Рязани. Во вторник, 23 сентября, на заседании правительства прозвучали жалобы местных жителей на появившиеся металлические заборы вдоль отремонтированных улиц на Советской Армии, Октябрьской и Касимовском шоссе.

Сначала глава региона спросил у мэра Виталия Артемова, «где написано, что это обязательно».

Тот пояснил, что заборы устанавливаются «по безопасности при ремонте дорог по согласованию с ГИБДД».

«Ну не знаю…», — отреагировал Малков и перенаправил вопрос зампреду правительства Павлу Супруну.

Министр транспорта пояснил, что «схема организации движения обязательно согласовывается с органами внутренних дел».

«Слушайте, ну можно и трехметровый забор согласовать. и все будет безопасно… и калитку на пешеходном переходе. Это некрасиво…», — заявил губернатор.

После этого он попросил Супруна отдельно доложить ему об этом вопросе.