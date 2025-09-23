Губернатор Белгородской области рекомендовал родителям оставлять детей дома

Губернатор Белгородской области рекомендовал родителям оставлять детей дома. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Глава региона Вячеслав Гладков в утреннем обращении заявил, что «противник поднял в воздух четыре самолета» и советовал по возможности не выводить несовершеннолетних из жилища, однако добавил, что их все равно примут в школах и детских садах при необходимости.

Из-за налета беспилотников ВСУ до конца дня приостановили работу торговых центров «Мега Гринн» и «РИО».

Отмечается, что за сутки Белгород атаковали 80 дронов, 64 из них удалось сбить. Ранения получили 9 человек, двоих госпитализировали. Повреждены два социальных объекта, два административных здания и Собор Смоленской иконы Божией Матери.

Ранее местные жители возмутились нежеланием перевести школьников и студентов на дистанционное обучение.