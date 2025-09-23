Рязань
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
612
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
706
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 417
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 260
Губернатор Белгородской области рекомендовал родителям оставлять детей дома

Глава региона Вячеслав Гладков в утреннем обращении заявил, что «противник поднял в воздух четыре самолета» и советовал по возможности не выводить несовершеннолетних из жилища, однако добавил, что их все равно примут в школах и детских садах при необходимости.

Из-за налета беспилотников ВСУ до конца дня приостановили работу торговых центров «Мега Гринн» и «РИО».

Отмечается, что за сутки Белгород атаковали 80 дронов, 64 из них удалось сбить. Ранения получили 9 человек, двоих госпитализировали. Повреждены два социальных объекта, два административных здания и Собор Смоленской иконы Божией Матери.

Ранее местные жители возмутились нежеланием перевести школьников и студентов на дистанционное обучение.