Госдума приняла законопроект о пенсии для детей, зачатых с помощью ЭКО

Госдума России на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который предлагает установить новый вид социальной пенсии для детей, рожденных с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) более чем через 300 дней после смерти отца, отцовство которого подтверждено судом. Об этом пишет РИА Новости.

В сопроводительных документах к законопроекту указано, что действующая система социального обеспечения не учитывает ситуацию, когда дети, зачатые с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, рождаются после истечения 300 дней с момента смерти их отца. В соответствии с действующим законодательством, страховая пенсия по потере кормильца положена только тем детям, которые были на иждивении умерших родителей. Однако дети, родившиеся спустя указанный срок, формально никогда не состояли на иждивении.

Предложенный законопроект предполагает введение нового вида социальной пенсии для таких детей, который будет аналогичен пенсии для детей, родители которых неизвестны. Основанием для назначения этой пенсии станет факт рождения ребёнка более чем через 300 дней после смерти генетического отца и подтверждение отцовства через судебное решение.