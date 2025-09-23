50-летнего рязанца осудили за угрозу убить мать
Суд установил, что 11 февраля 2025 года житель поселка Болонь Клепиковского района поссорился с матерью и замахнулся на нее сковородой.
50-летнего жителя Клепиковского района осудили за угрозу убить мать. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Отмечается, что подсудимый признал вину и раскаялся.
Мужчине суд назначил 400 часов обязательных работ.
Приговор вступил в законную силу.