Зарплаты главврачей и директоров школ предложили ограничить

С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. По его мнению, заработная плата руководителя не должна превышать среднюю заработную плату по соответствующему учреждению более чем на 100%. Миронов назвал такую надбавку достаточной для оценки повышенной ответственности руководителя.