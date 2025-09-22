Рязань
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
Зарплаты главврачей и директоров школ предложили ограничить
Зарплаты главврачей и директоров школ предложили ограничить. Об этом сообщает «Газета.RU».

С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. По его мнению, заработная плата руководителя не должна превышать среднюю заработную плату по соответствующему учреждению более чем на 100%.

Миронов назвал такую надбавку достаточной для оценки повышенной ответственности руководителя.