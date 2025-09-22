За ночь над территорией России сбили 114 БПЛА

Ночью над территорией Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожили 114 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. По 25 БПЛА сбили над территориями Ростовской области и Краснодарского края, 19 беспилотников — над Белгородской, 13 — над Астраханской областями, 10 — над территорией Республики Крым, 7 БПЛА — над Брянской областью, 5 — над акваторией Азовского моря, по 3 БПЛА — над территориями Ярославской и Волгоградской областей, 2 — над акваторией Черного моря и по 1 БПЛА — над территориями Курской и Воронежской областей.