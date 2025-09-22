За неделю в травмпункт БСМП попали почти 600 рязанцев

146 человек обратились за помощью с переломами, 251 — с ушибами, 93 — с растяжениями, 45 — с ранами. Рязанцам напомнили, что Амбулаторно-травматологический центр БСМП работает круглосуточно.

За прошедшую неделю, с 15 по 21 сентября, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 581 пациенту. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава в своих соцсетях.

