За неделю в Рязанской области потушили 47 пожаров
За неделю в регионе ликвидировали 17 техногенных пожаров, 24 загорания мусора, 6 загораний травы и стерни. Огнем уничтожено и повреждено 14 строений, 1 единица техники. Погиб 1 человек, 3 человека получили травмы.
