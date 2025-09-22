За неделю в Рязанской области потушили 47 пожаров

За неделю в регионе ликвидировали 17 техногенных пожаров, 24 загорания мусора, 6 загораний травы и стерни. Огнем уничтожено и повреждено 14 строений, 1 единица техники. Погиб 1 человек, 3 человека получили травмы.