ВС России освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области

Также российская армия поразила предприятия авиационной промышленности Украины, центр подготовки иностранных наемников, инфраструктуру военных аэродромов, места хранения и запуска беспилотников большой дальности. Средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб, два реактивных снаряд HIMARS и 339 беспилотников.