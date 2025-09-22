Во Владивостоке работники морга зашили в тело покойника кукол вуду

Во Владивостоке работники морга зашили в тело покойника кукол вуду. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Неизвестный попросил 55-летнюю сотрудницу поместить в одного из умерших пакет с тремя фигурками из воска с обвязанными шнурками руками и ногами, а также фотографиями лиц, пронизанными иглами.

Женщина обратилась за помощью к своему 53-летнему коллеге. Вместе они выполнили задуманное. При бальзамировании другие сотрудники морга заметили странные предметы внутри мертвеца.

Работникам бюро судебно-медицинской экспертизы предъявлено обвинение. Им грозит до пяти лет лишения свободы за надругательство над телом умершего.