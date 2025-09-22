Рязань
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
1 408
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
1 560
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
5 785
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
2 115
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В ТРЦ «Марко Молл» открылся новый магазин техники и аксессуаров re: premium

В ТРЦ «Марко Молл» открылся новый магазин техники и аксессуаров re: premium. Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.

re:premium — федеральная сеть магазинов техники и аксессуаров, работающая в 40 регионах России с 2014 года. В ассортименте нового магазина в ТРЦ «Марко Молл» площадью более 65 м² представлены гаджеты ведущих мировых брендов: Apple, Samsung, Dyson, Sony, Xiaomi и многих других в наличии и под заказ.

Сеть предлагает покупателям оригинальную технику, гарантию до 3 лет на все устройства, рассрочку 0-0-36 без переплат, программу trade-in с выгодными условиями обмена и конкурентные цены. Демократичная стоимость гаджетов — результат многолетней работы с поставщиками и оптимизации всей цепочки поставок.

«Открытие re: premium — это еще один шаг в развитии нашего проекта. Команда „Марко Молл“ непрерывно работает над увеличением привлекательности торгово-развлекательного центра для посетителей, создавая пространство, где можно не только совершать покупки, но и проводить время с пользой, получая качественный сервис. Современный формат торговли техникой и аксессуарами идеально вписывается в концепцию центра, в которой учтены потребности наших гостей. Расширение ассортимента премиальных товаров даст нашим посетителям больше возможностей для комфортного шопинга», — отметили в пресс-службе ТРЦ «Марко Молл».

Магазин re: premium работает в ТРЦ «Марко Молл» ежедневно с 10:00 до 22:00.