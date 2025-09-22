В ТРЦ «Марко Молл» открылся новый магазин техники и аксессуаров re: premium

В ТРЦ «Марко Молл» открылся новый магазин техники и аксессуаров re: premium. Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.

re:premium — федеральная сеть магазинов техники и аксессуаров, работающая в 40 регионах России с 2014 года. В ассортименте нового магазина в ТРЦ «Марко Молл» площадью более 65 м² представлены гаджеты ведущих мировых брендов: Apple, Samsung, Dyson, Sony, Xiaomi и многих других в наличии и под заказ.

Сеть предлагает покупателям оригинальную технику, гарантию до 3 лет на все устройства, рассрочку 0-0-36 без переплат, программу trade-in с выгодными условиями обмена и конкурентные цены. Демократичная стоимость гаджетов — результат многолетней работы с поставщиками и оптимизации всей цепочки поставок.

«Открытие re: premium — это еще один шаг в развитии нашего проекта. Команда „Марко Молл“ непрерывно работает над увеличением привлекательности торгово-развлекательного центра для посетителей, создавая пространство, где можно не только совершать покупки, но и проводить время с пользой, получая качественный сервис. Современный формат торговли техникой и аксессуарами идеально вписывается в концепцию центра, в которой учтены потребности наших гостей. Расширение ассортимента премиальных товаров даст нашим посетителям больше возможностей для комфортного шопинга», — отметили в пресс-службе ТРЦ «Марко Молл».

Магазин re: premium работает в ТРЦ «Марко Молл» ежедневно с 10:00 до 22:00.