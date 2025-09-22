В Рязанском театре драмы назначили нового главного режиссера

Должность получил Арсений Кудря, который связан с театром с 2005 года. Он окончил Московский государственный университет культуры и искусств, а также Высшую школу деятелей сценического искусства «Школа Г. Г. Дадамяна». «За годы работы он зарекомендовал себя как режиссер, чьи спектакли отличаются глубиной замысла, художественной выразительностью и высоким профессионализмом», — говорится в сообщении.

Фото: группа «Рязанский театр драмы» ВКонтакте.