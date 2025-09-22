В Рязанской области засняли выбежавшего на дорогу лося

Лося заметили на дороге между постом ГАИ и кварталом Сазоновка деревни Лощинино Касимовского округа. На опубликованных кадрах видно, как он стоит на проезжей части. Водителей призвали быть бдительными.