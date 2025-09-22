Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
27°
Втр, 23
24°
Срд, 24
14°
ЦБ USD 83.59 0.42 20/09
ЦБ EUR 98.88 -0.1 20/09
Нал. USD 83.60 / 82.80 22/09 12:15
Нал. EUR 98.55 / 99.07 22/09 12:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
1 255
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
1 518
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
5 389
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
2 097
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области полиция остановила пьяного скутериста без прав
Инцидент случился в Сараях на улице Ленина. 21-летнему водителю предложили пройти освидетельствование, которое показало 0,906 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Также выяснилось, что у жителя села Муравлянка нет водительского удостоверения. Сотрудники Госавтоинспекции отстранили его от управления транспортом и составили административный протокол по ст. 12.8 ч. 3 КоАП РФ. Нарушителю грозит административный арест до 15 суток либо штраф в размере 45 тысяч рублей.

В Рязанской области полиция остановила пьяного скутериста без прав. Об этом пишет ИД «Пресса».

Инцидент случился в Сараях на улице Ленина. 21-летнему водителю предложили пройти освидетельствование, которое показало 0,906 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Также выяснилось, что у жителя села Муравлянка нет водительского удостоверения.

Сотрудники Госавтоинспекции отстранили его от управления транспортом и составили административный протокол по ст. 12.8 ч. 3 КоАП РФ. Нарушителю грозит административный арест до 15 суток либо штраф в размере 45 тысяч рублей.