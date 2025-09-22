В Рязанской области полиция остановила пьяного скутериста без прав

Инцидент случился в Сараях на улице Ленина. 21-летнему водителю предложили пройти освидетельствование, которое показало 0,906 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Также выяснилось, что у жителя села Муравлянка нет водительского удостоверения. Сотрудники Госавтоинспекции отстранили его от управления транспортом и составили административный протокол по ст. 12.8 ч. 3 КоАП РФ. Нарушителю грозит административный арест до 15 суток либо штраф в размере 45 тысяч рублей.

