В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА

Оповещение опубликовали в 21:09 22 сентября. «Угроза атаки БПЛА на территории г. Рязани и Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении.