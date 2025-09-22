В Рязанской области нашли два несуществующих предприятия

Отмечается, что предприятия содержали ложные сведения о производстве обуви. Информацию предприниматели загрузили в «Честный знак» и реестр Росаккредитации. ЛОжные ИП были оформлены на Хотамова Ш. Б и Гафурова Г. С. Сотрудники Роспотребнадзора по Рязанской области провели проверку и выяснили, что эти предприниматели по заявленному адресу производственную деятельность не осуществляют.

