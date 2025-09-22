В Рязанской области ликвидировали несанкционированную свалку

На территории микрорайона Заречный в Скопине около бесхозных хозяйственных построек обнаружили несанкционированную свалку. Там складировали коммунальные отходы. По данным прокуратуры, местные органы самоуправления не предпринимали соответствующих мер для ликвидации свалки. Главе администрации города внесли представление. В итоге демонтировали бесхозные хозпостройки, несанкционированную свалку ликвидировали.