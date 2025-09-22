В Рязани в 3 раза выросла стоимость вывоза ТБО. Бизнес возмущен ситуацией

В Рязани в 3 раза выросла стоимость вывоза строительного мусора, сообщает РЗН. Инфо. С 1 сентября цены на вывоз контейнеров компании «Эко‑Пронск» увеличились: 8 м³ — 18 400 руб. (было 6 500), 20 м³ — 46 000 (было 15 000), 32 м³ — 73 600 (было 19 000). По словам компании, рост объясняется удорожанием хранения мусора — из 18 400 руб. только 2 400 остается подрядчику, остальные 16 000 идут на хранение. По данным руководителя ЭРА Евгения Рыбакова, рост связан с увеличением кадастровой стоимости полигона: владелец заявил в Росреестр больший объём свалки, что повысило кадастровую стоимость и в перспективе увеличит налоги. Тарифы на вывоз ТБО не требуют согласования с РЭК, поэтому цены подняли с 1 сентября без предупреждения. Бизнес обеспокоен, омбудсмен Михаил Пронин направил жалобу в ФАС.

С 1 сентября стоимость вывоза ТБО в контейнерах повысилась в несколько раз, рассказали по телефону, который указан на сайте компании «Эко-Пронск».

Стоимость вывоза контейнера объемом 8 кубометров увеличилась до 18 400 рублей (было 6500), 20 м³ — 46 тысяч (было 15 тысяч), 32 м³ — 73 600 (было 19 тысяч).

Как рассказали РЗН. Инфо, повышение связано с ростом цен на хранение мусора. «Из 18 400 мы себе забираем только 2 400, а 16 тысяч — за хранение», — пояснили по телефону, который указан на сайте компании «Эко-Пронск».

Руководитель ЭРА Евгений Рыбаков рассказал, что 19 сентября в областном правительстве прошло совещание, на котором обсуждалась эта проблема вместе с зампредом правительства Александром Шаститко. Там стала ясна причина серьезного повышения стоимости хранения мусора на полигоне.

«У полигона в Рязани произошло значительное увеличение кадастровой стоимости. У мусорных полигонов она измеряется не в квадратных метрах, а в кубических. Свалка растет, поэтому владелец заявил Росреестру значительно больший объем. Это привело к повышению кадастровой стоимости объекта», — отметил руководитель ЭРА.

Теперь собственнику полигона придется платить больше налогов, однако повышение ожидается только в 2026 году, подчеркнул Рыбаков.

Он также пояснил, что тариф по вывозу ТБО не требуется согласовывать с РЭК, поэтому цены повысились с 1 сентября без предупреждения.

«Бизнес очень обеспокоен этой проблемой, вплоть до протестных настроений» — заявил Рыбаков.

Он рассказали, что бизнес-омбудсмен Михаил Пронин перенаправил его жалобу на ситуацию в ФАС.

Редакция сделала официальный запрос в компанию «Эко-Пронск» о причинах роста цен, однако получить оперативный комментарий не удалось.