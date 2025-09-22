В Рязани в 3 раза выросла стоимость вывоза ТБО. Бизнес возмущен ситуацией

В Рязани в три раза повысили стоимость вывоза строительного мусора. Об этом стало известно РЗН. Инфо.
С 1 сентября стоимость вывоза ТБО в контейнерах повысилась в несколько раз, рассказали по телефону, который указан на сайте компании «Эко-Пронск».
Стоимость вывоза контейнера объемом 8 кубометров увеличилась до 18 400 рублей (было 6500), 20 м³ — 46 тысяч (было 15 тысяч), 32 м³ — 73 600 (было 19 тысяч).
Как рассказали РЗН. Инфо, повышение связано с ростом цен на хранение мусора. «Из 18 400 мы себе забираем только 2 400, а 16 тысяч — за хранение», — пояснили по телефону, который указан на сайте компании «Эко-Пронск».
Руководитель ЭРА Евгений Рыбаков рассказал, что 19 сентября в областном правительстве прошло совещание, на котором обсуждалась эта проблема вместе с зампредом правительства Александром Шаститко. Там стала ясна причина серьезного повышения стоимости хранения мусора на полигоне.
«У полигона в Рязани произошло значительное увеличение кадастровой стоимости. У мусорных полигонов она измеряется не в квадратных метрах, а в кубических. Свалка растет, поэтому владелец заявил Росреестру значительно больший объем. Это привело к повышению кадастровой стоимости объекта», — отметил руководитель ЭРА.
Теперь собственнику полигона придется платить больше налогов, однако повышение ожидается только в 2026 году, подчеркнул Рыбаков.
Он также пояснил, что тариф по вывозу ТБО не требуется согласовывать с РЭК, поэтому цены повысились с 1 сентября без предупреждения.
«Бизнес очень обеспокоен этой проблемой, вплоть до протестных настроений» — заявил Рыбаков.
Он рассказали, что бизнес-омбудсмен Михаил Пронин перенаправил его жалобу на ситуацию в ФАС.
Редакция сделала официальный запрос в компанию «Эко-Пронск» о причинах роста цен, однако получить оперативный комментарий не удалось.