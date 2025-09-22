Рязань
В Рязани ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны
О смерти ветерана стало известно в понедельник, 22 сентября. Причина смерти не указана. На войну Лидия Горобец ушла добровольцем в 17 лет в 1942 году после окончания в Ярославле курсов медсестер. Служила на Северо-Западном фронте на санитарном поезде № 1133 медсестрой. Из-за болезни в 1943 году ее комиссовали для работы в тылу в эвакуационный госпиталь в Ярославле, где проработала до окончания войны. После войны Лидия Горобец продолжила работать медсестрой уже в гарнизонном госпитале Ярославля. В 1954 году переехала в Рязань.

Ушла из жизни Почетный гражданин города Рязани, ветеран Великой Отечественной войны Лидия Горобец. Об этом в своих соцсетях сообщила пресс-служба гордумы.

О смерти ветерана стало известно в понедельник, 22 сентября. Причина смерти не указана.

На войну Лидия Горобец ушла добровольцем в 17 лет в 1942 году после окончания в Ярославле курсов медсестер. Служила на Северо-Западном фронте на санитарном поезде № 1133.

Из-за болезни в 1943 году ее комиссовали для работы в тылу в эвакуационный госпиталь в Ярославле.

После войны Лидия Горобец была медсестрой уже в гарнизонном госпитале Ярославля. В 1954 году переехала в Рязань.

Она награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «, а также юбилейными медалями.

Фото взято из группы рязгордумы в «ВК»