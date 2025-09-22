В Рязани произошло ДТП с участием мотоцикла

Авария случилась 22 сентября на Приокском путепроводе. По словам очевидцев, столкнулись мотоцикл и УАЗ. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.