В Рязани произошло ДТП с участием мотоцикла
Авария случилась 22 сентября на Приокском путепроводе. По словам очевидцев, столкнулись мотоцикл и УАЗ. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязани произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщили в соцсетях.
Авария случилась 22 сентября на Приокском путепроводе. По словам очевидцев, столкнулись мотоцикл и УАЗ.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.