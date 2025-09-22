Рязань
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
1 408
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
1 560
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
5 784
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
2 115
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Рязани подвели итоги корпоративного турнира среди рационализаторов
В региональном центре компетенций Агентства развития бизнеса подвели итоги регионального турнира по «Фабрике процессов». Он проводился в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», сообщила пресс-служба регионального АРБ.

Впервые подобные соревнования прошли в Рязани в 2022 году. Их цель ― популяризация бережливого мышления, обмен опытом между представителями рязанских компаний, получение навыков командообразования.

В этом году места в направлении «Фабрика производственных процессов» распределились следующим образом:

  • 1 место ― МГК «Световые Технологии»;
  • 2 место ― 1 группа участников от Рязанского завода металлокерамических приборов;
  • 3 место ― 2 группа участников от Рязанского завода металлокерамических приборов.

Лучшими в направлении «Фабрика офисных процессов» стали представители завода «Красное знамя», 3 место заняла команда министерства экономического развития Рязанской области.

Награждение команд-участников состоится в октябре. Победители получат сертификаты на посещение компаний с развитой производственной системой, а также комплекты для организации рабочего места по системе 5С.

Напомним, больше информации о мероприятиях федерального проекта «Производительность труда» можно узнать на ИТ-платформе производительность. рф.