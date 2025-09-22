В Рязани подвели итоги корпоративного турнира среди рационализаторов

В региональном центре компетенций Агентства развития бизнеса подвели итоги регионального турнира по «Фабрике процессов». Он проводился в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», сообщила пресс-служба регионального АРБ.

Впервые подобные соревнования прошли в Рязани в 2022 году. Их цель ― популяризация бережливого мышления, обмен опытом между представителями рязанских компаний, получение навыков командообразования.

В этом году места в направлении «Фабрика производственных процессов» распределились следующим образом:

1 место ― МГК «Световые Технологии»;

2 место ― 1 группа участников от Рязанского завода металлокерамических приборов;

3 место ― 2 группа участников от Рязанского завода металлокерамических приборов.

Лучшими в направлении «Фабрика офисных процессов» стали представители завода «Красное знамя», 3 место заняла команда министерства экономического развития Рязанской области.

Награждение команд-участников состоится в октябре. Победители получат сертификаты на посещение компаний с развитой производственной системой, а также комплекты для организации рабочего места по системе 5С.