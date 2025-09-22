В Рязани побит температурный рекорд 1937 года

В Рязани 22 сентября воздух прогрелся до +28,3 градуса. Прежний рекорд был в 1937 году. Тогда температура воздуха в городе достигла +26,9 градуса. Ранее рязанцев предупредили о 30-градусной жаре.