В Рязани побит температурный рекорд 1937 года
В Рязани 22 сентября воздух прогрелся до +28,3 градуса. Прежний рекорд был в 1937 году. Тогда температура воздуха в городе достигла +26,9 градуса. Ранее рязанцев предупредили о 30-градусной жаре.
В Рязани побит температурный рекорд 1937 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.
По словам специалиста, в Рязани в понедельник, 22 сентября, воздух прогрелся до +28,3 градуса. Прежний рекорд был в 1937 году. Тогда температура воздуха в городе достигла +26,9 градуса.
Ранее рязанцев предупредили о 30-градусной жаре.