В Рязани отключили холодную воду по ряду улиц

В Рязани временно приостановлена подача холодной воды в ряде районов города. Информация поступила от Водоканала.
Перечень адресов, где отсутствует холодная вода:
• ул. Островского, д. 95 корп.2, 97, 97 корп.1, 99, 99 корп.1;
• ул. Островского, д. 95, 95 корп.1 (офисные здания);
• 2-й Школьный переулок, д. 1;
• Первомайский проспект, д. 58, 58 корп.1, 60 корп.1, 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66 корп.1, 66 корп.2;
• Первомайский проспект, д. 62 корп.1 (МБОУ Школа № 39);
• Первомайский проспект, д. 56, 56 стр. 1, 56б, 56 г (торгово-офисные здания);
• Цветной бульвар, д. 10 (офисное здание);
• ул. Животноводческая, д. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 12 корп.1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 частный сектор.
Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено к 17:00.