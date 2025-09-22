В Рязани отключили холодную воду по ряду улиц

В Рязани отключили холодную воду в ряде районов города. Информация поступила от Водоканала. Перечень адресов, где отсутствует вода: улица Островского, д. 95 корп.2, 97, 97 корп.1, 99, 99 корп.1; Островского, д. 95, 95 корп.1 (офисные здания); 2-й Школьный переулок, д. 1; Первомайский проспект, д. 58, 58 корп.1, 60 корп.1, 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66 корп.1, 66 корп.2; Первомайский проспект, д. 62 корп.1 (МБОУ Школа № 39); Первомайский проспект, д. 56, 56 стр. 1, 56б, 56 г (торгово-офисные здания); Цветной бульвар, д. 10 (офисное здание); улица Животноводческая, д. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 12 корп.1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 частный сектор. Восстановить должны к 17:00.