В Рязани мужчина украл деньги у 16-летней девочки

В Рязани мужчина украл деньги у 16-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

По данным полиции, кража произошла в одном из торговых центров города. Девушка забыла в заведении свою сумку, в которой находилось 9 тысяч рублей. Выяснилось, что ее сумку обнаружил 39-летний рязанец. Мужчина забрал вещи девушки и скрылся.

Его задержали. Возбуждено уголовное дело. Рязанцу грозит до 5 лет лишения свободы.