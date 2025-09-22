В России предложили учредить антинаграду за отчуждение детей от родителей

В России предложили учредить государственную антинаграду за сознательное отчуждение детей от одного из родителей. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на юриста и председателя межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков.

Инициативу планируется направить президенту Владимиру Путину от имени организаций «Мужская лига», «Отцы рядом» и «Мужской путь».

Предлагаемая медаль «За родительское отчуждение» призвана привлечь внимание к негативным последствиям пренебрежения семейными ценностями и способствованию разобщенности в семьях. Курбаков пояснил, что награда будет вручаться родителям, которые сознательно и систематически отчуждают детей от другого родителя, вводят детей в конфликт лояльности и пренебрегают своими семейными обязанностями ради личных интересов.

Кроме того, инициаторы предлагают обязать таких родителей проходить психокоррекцию. В случае отказа от этой процедуры они могут быть привлечены к административной ответственности, а при повторном несогласии — к уголовной. Также планируется законодательно установить обязательную процедуру психокоррекции с записью аудио- и видеоматериалов для дальнейшего рецензирования.

«Это необходимо для того, чтобы подчеркнуть важность ответственности за судьбу детей и семейные отношения», — добавил Курбаков.