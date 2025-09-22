Рязань
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
1 408
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
1 560
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
5 784
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
2 115
В России предложили учредить антинаграду за отчуждение детей от родителей
В России предложили учредить государственную антинаграду за сознательное отчуждение детей от одного из родителей. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на юриста и председателя межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков.

Инициативу планируется направить президенту Владимиру Путину от имени организаций «Мужская лига», «Отцы рядом» и «Мужской путь».

Предлагаемая медаль «За родительское отчуждение» призвана привлечь внимание к негативным последствиям пренебрежения семейными ценностями и способствованию разобщенности в семьях. Курбаков пояснил, что награда будет вручаться родителям, которые сознательно и систематически отчуждают детей от другого родителя, вводят детей в конфликт лояльности и пренебрегают своими семейными обязанностями ради личных интересов.

Кроме того, инициаторы предлагают обязать таких родителей проходить психокоррекцию. В случае отказа от этой процедуры они могут быть привлечены к административной ответственности, а при повторном несогласии — к уголовной. Также планируется законодательно установить обязательную процедуру психокоррекции с записью аудио- и видеоматериалов для дальнейшего рецензирования.

«Это необходимо для того, чтобы подчеркнуть важность ответственности за судьбу детей и семейные отношения», — добавил Курбаков.