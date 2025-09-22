В России предложили разрешить сдавать на права без автошкол

С инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился Национальный автомобильный союз. По мнению авторов документа, правительству следует реформировать систему обучения водителей, позволив гражданам готовиться к теоретическим экзаменам и практическому вождению вне автошкол. Это также подразумевает возможность обучения у частных инструкторов. Союз указал на проблему слабой подготовки преподавателей и недостаточное внимание руководства автошкол к успехам учеников.

Необходимость изменений также обосновали ростом числа ДТП с участием несовершеннолетних. В первой половине 2025 года в России зафиксировано 10 270 таких аварий, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.