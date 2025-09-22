Рязань
В России предложили расширить время оплаты парковки
Депутаты Госдумы предложили увеличить время оплаты платной парковки с 5-15 минут до суток. По словам авторов инициативы, им поступают жалобы. Процесс оплаты осуществляется через мобильное приложение, которое, как отметили парламентарии, может работать нестабильно. Отмечается, что оплата не всегда проходит в течение 5-15 минут, и в результате водитель получает штраф. Так, депутаты предложили расширить время оплаты парковки до суток во всех регионах.

В России предложили расширить время оплаты парковки. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы Сардана Авксентьева, Сангаджи Тарбаев, Антон Ткачев, Олег Леонов, Владимир Плякин и Анна Скрозникова, передало ТАСС.

Они предложили увеличить время оплаты платной парковки с 5-15 минут до суток. По словам депутатов, им поступают жалобы. Процесс оплаты осуществляется через мобильное приложение, которое, как отметили парламентарии, может работать нестабильно.

Отмечается, что оплата не всегда проходит в течение 5-15 минут, и в результате водитель получает штраф.

Так, депутаты предложили расширить время оплаты парковки до суток во всех регионах.