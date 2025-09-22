В России предложили приравнять автоподставщиков к террористам. Об этом руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль
По его мнению, этот вариант стоит рассмотреть вместо повышения цен на ОСАГО на фоне участившихся случаев мошенничества.
Он отметил, что в Китае на полтора миллиарда человек нет автоподставщиков, потому что наказание приравнено к терроризму. В европейских странах похожая ситуация, добавил эксперт. Там, по его словам, выстроена грамотная система по выявлению автоподставщиков, работают страховые шерифы.
«А у нас, к сожалению, за это должен расплачиваться водитель», — добавил эксперт.
Константин Крохмаль призвал конфисковать все средства, полученные мошенниками, а также ввести уголовную ответственность с лишением свободы на 15-30 лет.