В России предложили приравнять автоподставщиков к террористам

В России предложили приравнять автоподставщиков к террористам. Об этом руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил НСН.

По его мнению, этот вариант стоит рассмотреть вместо повышения цен на ОСАГО на фоне участившихся случаев мошенничества.

Он отметил, что в Китае на полтора миллиарда человек нет автоподставщиков, потому что наказание приравнено к терроризму. В европейских странах похожая ситуация, добавил эксперт. Там, по его словам, выстроена грамотная система по выявлению автоподставщиков, работают страховые шерифы.

«А у нас, к сожалению, за это должен расплачиваться водитель», — добавил эксперт.

Константин Крохмаль призвал конфисковать все средства, полученные мошенниками, а также ввести уголовную ответственность с лишением свободы на 15-30 лет.