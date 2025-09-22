В России предложили депортировать мигрантов без медицинской страховки

В России предложили обязать иностранных граждан, проживающих в стране, иметь действующую медицинскую страховку. Об этом сообщила Газета. ру со ссылкой на ЛДПР. Согласно предложению, документ должен быть представлен при подаче заявления на вид на жительство (ВНЖ). Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что отсутствие медицинского полиса станет основанием для депортации мигрантов. Он подчеркнул, что за последние пять лет расходы России на лечение приезжих составили 60 миллиардов рублей. «У нас просто нет средств на помощь посторонним. А их становится все больше и больше — только в прошлом году в Россию приехало более 6 миллионов», — добавил Слуцкий.

