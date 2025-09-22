Рязань
В России появилась новая платформа для упрощенного получения налоговых вычетов
Сбер и ФНС запустили платформу для упрощенного получения социальных налоговых вычетов на образование, медицину и спорт, сообщает пресс-служба банка. Размер вычета зависит от НДФЛ и лимита расходов за год. По словам Сбера, это первая в России платформа, объединяющая физлиц и компании для получения таких вычетов. Зампред правления Сбера Тарас Скворцов отметил, что платформа решит проблему сложности оформления и нехватки информации, облегчая работу компаний и граждан. Начальник управления налогообложения ФНС Михаил Сергеев добавил, что упрощение — шаг к цифровизации госуслуг и позволит получить вычет «в пару кликов» без сбора документов. Платформа тестировалась с июля 2025 года. С 22 сентября 2025 года клиенты Сбера начнут получать уведомления о подключенных компаниях.

Сбер совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) анонсировал запуск новой платформы, которая упростит процесс получения социальных налоговых вычетов на оплату образовательных, медицинских и спортивных услуг. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Размер налоговых выплат будет зависеть от ставки налога на доходы физических лиц и лимита расходов за конкретный год. В Сбер подчеркнули, что это первая в России платформа, объединяющая физические и юридические лица в едином контуре для получения социальных налоговых вычетов.

Заместитель председателя правления Сбера Тарас Скворцов отметил, что многие россияне не используют свое право на налоговый вычет из-за сложности оформления, недостатка информации о потраченных услугах или нежелания тратить время на сбор документов. «Разработанная нами платформа облегчит работу тысячам компаний и улучшит жизни миллионов россиян», — добавил он.

Начальник управления налогообложения доходов физических лиц ФНС Михаил Сергеев подчеркнул, что упрощенный порядок получения налоговых вычетов является шагом к цифровизации государственных услуг. «Наша задача — создать единую экосистему, где гражданин сможет за пару кликов получить налоговый вычет, не занимаясь сбором документов», — заявил он.

Платформа была протестирована и доработана с июля 2025 года совместно с ФНС. С 22 сентября 2025 года клиенты Сбера начнут получать уведомления о компаниях, уже подключенных к новому сервису.