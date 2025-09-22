В России появилась новая платформа для упрощенного получения налоговых вычетов

Сбер и ФНС запустили платформу для упрощенного получения социальных налоговых вычетов на образование, медицину и спорт, сообщает пресс-служба банка. Размер вычета зависит от НДФЛ и лимита расходов за год. По словам Сбера, это первая в России платформа, объединяющая физлиц и компании для получения таких вычетов. Зампред правления Сбера Тарас Скворцов отметил, что платформа решит проблему сложности оформления и нехватки информации, облегчая работу компаний и граждан. Начальник управления налогообложения ФНС Михаил Сергеев добавил, что упрощение — шаг к цифровизации госуслуг и позволит получить вычет «в пару кликов» без сбора документов. Платформа тестировалась с июля 2025 года. С 22 сентября 2025 года клиенты Сбера начнут получать уведомления о подключенных компаниях.

