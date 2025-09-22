В работе сайта ФНС зафиксировали массовые сбои

Пользователи зафиксировали массовые проблемы с доступом к официальному сайту и личному кабинету Федеральной налоговой службы (ФНС), пишет URA.ru. На сервисе мониторинга DownDetector был зафиксирован резкий всплеск жалоб. Основными проблемами, с которыми столкнулись пользователи, стали полная недоступность сайта ФНС и невозможность войти в личный кабинет. В настоящее время специалисты службы работают над устранением неполадок, однако точные сроки восстановления работы сервиса пока не сообщаются.