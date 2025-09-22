В лесу под Рязанью произошел пожар

Пожар зафиксировали 17 сентября в Солотчинском лесничестве. Предположительной причиной пожара, по данным минприроды, стал человеческий фактор. Площадь, пройденная огнем, составила 0,73 га. Всего с начала пожароопасного сезона на территории гослесфонда Рязанской области произошло 25 лесных пожаров общей площадью 124,95 га. Все возгорания ликвидировали в день обнаружения. Перехода огня на населенные пункты и объекты инфраструктуры не допущено.

