В Крыму из-за атаки БПЛА три человека погибли, еще 16 пострадали

В Крыму в районе поселка Форос из-за атаки БПЛА три человека погибли, еще 16 пострадали. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

В результате удара БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос». Также Украина ударила по зданию школы в поселке. Здание образовательного учреждения повреждено.

Кроме того, из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелась сухая трава в районе Ялты.

На месте работали профильные службы.