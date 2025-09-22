В Госдуме обсудили, каким будет ответ на удары ВСУ по курортной зоне Крыма

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили угрозу «по полной» ответить за удары по курортной зоне Крыма, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом пишет «Лента. ру». Он подчеркнул, что украинская военная инфраструктура пострадает в ближайшее время, однако заверил, что российские Вооруженные силы (ВС) не будут атаковать мирное население, несмотря на возможные провокации. Напомним, 21 сентября ВСУ нанесли удар по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма, в результате чего пострадали 16 человек, трое из которых погибли. Минобороны РФ уверено, что удар по курортной зоне Крыма был преднамеренным, так как в регионе отсутствуют военные объекты.

21 сентября ВСУ нанесли удар по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма, в результате чего пострадали 16 человек, трое из которых погибли. Также повреждения получила средняя школа имени А. С. Терлецкого, где в результате пожара разрушен актовый зал и пострадала библиотека. В момент удара учащихся в школе не было, но охранник получил ранения.

Кроме того, в районе Ялты произошел пожар из-за падения обломков сбитого дрона. Минобороны РФ уверено, что удар по курортной зоне Крыма был преднамеренным, так как в регионе отсутствуют военные объекты. В ведомстве отметили использование дронов с фугасными боезарядами для атаки.