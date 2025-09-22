Рязань
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
1 408
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
1 560
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
5 784
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
2 115
В Госдуме обсудили, каким будет ответ на удары ВСУ по курортной зоне Крыма
Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили угрозу «по полной» ответить за удары по курортной зоне Крыма, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом пишет «Лента. ру».

Он подчеркнул, что украинская военная инфраструктура пострадает в ближайшее время, однако заверил, что российские Вооруженные силы (ВС) не будут атаковать мирное население, несмотря на возможные провокации.

21 сентября ВСУ нанесли удар по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма, в результате чего пострадали 16 человек, трое из которых погибли. Также повреждения получила средняя школа имени А. С. Терлецкого, где в результате пожара разрушен актовый зал и пострадала библиотека. В момент удара учащихся в школе не было, но охранник получил ранения.

Кроме того, в районе Ялты произошел пожар из-за падения обломков сбитого дрона. Минобороны РФ уверено, что удар по курортной зоне Крыма был преднамеренным, так как в регионе отсутствуют военные объекты. В ведомстве отметили использование дронов с фугасными боезарядами для атаки.