В центре Рязани сбили человека
ДТП произошло в понедельник, 22 сентября, на площади Ленина. На кадрах видно, как на проезжей части лежит человек. На месте происшествия работает реанимация. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.
