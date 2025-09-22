В центре Рязани произошло массовое ДТП с троллейбусом
Авария случилась ночью в понедельник, 22 сентября, на улице Свободы. Столкнулись троллейбус, «Хендай» и «Тойота». Информации о пострадавших нет. Кроме того, как отметили очевидцы, на улицах Свободы, Маяковского и площади Мичурина нет света. Официальная информация уточняется.
