В центре Рязани произошло массовое ДТП с троллейбусом

Авария случилась ночью в понедельник, 22 сентября, на улице Свободы. Столкнулись троллейбус, «Хендай» и «Тойота». Информации о пострадавших нет. Кроме того, как отметили очевидцы, на улицах Свободы, Маяковского и площади Мичурина нет света. Официальная информация уточняется.