Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
27°
Втр, 23
24°
Срд, 24
14°
ЦБ USD 83.59 0.42 20/09
ЦБ EUR 98.88 -0.1 20/09
Нал. USD 83.60 / 82.80 22/09 12:15
Нал. EUR 98.55 / 99.07 22/09 12:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
1 254
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
1 517
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
5 387
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
2 097
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Ушла из жизни мать Леонида Агутина
Мать известного музыканта Леонида Агутина, Людмила Леонидовна, скончалась на 86-м году жизни. Об этом сообщил сам артист в своих социальных сетях. По словам отца певца, Людмила страдала от множества заболеваний, среди которых была болезнь Паркинсона. Она ушла из жизни в своем доме. Людмила Агутина была не только заботливой матерью, но и преданной педагогом, работая учительницей начальных классов в одной из московских школ. Ее вклад в образование и воспитание детей будет помнить множество ее учеников.

Мать известного музыканта Леонида Агутина, Людмила Леонидовна, скончалась на 86-м году жизни. Об этом сообщил сам артист в своих социальных сетях.

По словам отца певца, Людмила страдала от множества заболеваний, среди которых была болезнь Паркинсона. Она ушла из жизни в своем доме.

Людмила Агутина была не только заботливой матерью, но и преданной педагогом, работая учительницей начальных классов в одной из московских школ. Ее вклад в образование и воспитание детей будет помнить множество ее учеников.

Фото: Абзац