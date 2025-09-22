Ушла из жизни мать Леонида Агутина

Мать известного музыканта Леонида Агутина, Людмила Леонидовна, скончалась на 86-м году жизни. Об этом сообщил сам артист в своих социальных сетях. По словам отца певца, Людмила страдала от множества заболеваний, среди которых была болезнь Паркинсона. Она ушла из жизни в своем доме. Людмила Агутина была не только заботливой матерью, но и преданной педагогом, работая учительницей начальных классов в одной из московских школ. Ее вклад в образование и воспитание детей будет помнить множество ее учеников.

Мать известного музыканта Леонида Агутина, Людмила Леонидовна, скончалась на 86-м году жизни. Об этом сообщил сам артист в своих социальных сетях.

По словам отца певца, Людмила страдала от множества заболеваний, среди которых была болезнь Паркинсона. Она ушла из жизни в своем доме.

Людмила Агутина была не только заботливой матерью, но и преданной педагогом, работая учительницей начальных классов в одной из московских школ. Ее вклад в образование и воспитание детей будет помнить множество ее учеников.

Фото: Абзац