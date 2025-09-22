Рязанец организовал подпольный игровой клуб

Установлено, что в июне 2025 года 57-летний житель Скопина в нежилом помещении одного из домов проводил азартные игры. Полицейские пресекли незаконную деятельность. Изъято 5 единиц игрового оборудования. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о незаконных организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования и сети «Интернет» вне игорной зоны (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ). Расследование продолжается.

