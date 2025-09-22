Рязанцы возмутились поведением подростков в подъезде

Жители дома на Солотчинском шоссе, 4, выразили недовольство поведением группы подростков, которые устроили беспорядок в подъезде. Об этом сообщили в телеграм-канале RZNLIFE. Вечером около 19:15 молодые люди громко кричали, нецензурно выражаясь. По словам очевидцев, подъезд был заплеван и загрязнен. Местные жители призвали родителей подростков к более внимательному присмотру за детьми. Жильцы также отметили, что в случае повторения инцидента они вызовут полицию и потребуют отмыть подъезд.

