Рязанцу отрезали газ из-за долга в 200 тысяч рублей

Рязанцу отрезали газ из-за долга в 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Рязань».

Специалисты компаний «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Рязаньгоргаз» приостановили подачу газа должнику на улице Земляничной. Отмечается, что абонент не оплачивал газ и не передавал показания счётчика с августа 2019 года. За шесть лет у него образовалась задолженность в размере 178 тысяч рублей.

Мужчина игнорировал уведомления поставщика газа об оплате задолженности, не допускал газовиков на территорию домовладения для проведения работ по прекращению поставки ресурса. Поставщик газа пошел на крайние меры: отключил должника от системы газоснабжения на сетях ГРО с привлечением специальной техники.

«Это наглядный пример, как системное несоблюдение платежной дисциплины лишает людей комфорта. Теперь, чтобы восстановить газоснабжение в домовладении, потребителю помимо основной суммы задолженности за газ предстоит выплатить стоимость работ по прекращению поставки газа и последующему подключению. А это значительно увеличивает расходы», — подчеркнул заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией населения ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.