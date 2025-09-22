Рязанца отправили в колонию за ДТП трехлетней давности

Клепиковский районный суд осудил рязанца за ДТП трехлетней давности, в результате которого погиб человек. Трагедия произошла в сентябре 2022 года на дороге Р-132 «Золотое кольцо». 39-летний водитель Nissan Qashqai, при обгоне столкнулся с автомобилем ВАЗ-21104. Водитель отечественной легковушки скончался на месте. Рязанцы приговорили к двум годам лишения свободы и на полтора года лишили его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

