Роспотребнадзор с начала года выявил более 12 тысяч нарушений правил маркировки. Об этом пишет РИА Новости.

Специалисты ведомства обнаружили несоответствия нормам благодаря обращениям потребителей через мобильное приложение «Честный знак». Больше всего сообщений поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской, Саратовской, Свердловской, Ленинградской областей и Краснодарского края. Эти регионы лидируют по количеству пользователей приложения и числу торговых точек.

Чаще всего жалобы касались нарушений при продаже молочной продукции, соков и других безалкогольных напитков, табака, никотиносодержащей продукции и биологически активных добавок. Основные проблемы связаны с некорректными кодами маркировки, продажей просроченных товаров и расхождениями между данными на упаковке и в приложении.

Отмечается, что показатель на 50% выше, чем за аналогичный период прошлого года.