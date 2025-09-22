Роспотребнадзор опроверг запуск горячей линии из-за нового штамма коронавируса

Роспотребнадзор опроверг недостоверные сообщения, распространяемые в ряде телеграм-каналов, о запуске «специальной горячей линии из-за пандемии нового штамма коронавируса». Об этом пишет Интерфакс. В ведомстве подчеркнули, что информация о том, что операторы горячей линии якобы отговаривают граждан от прививок против гриппа, является фейковой. «Сообщения о „специальной горячей линии“ являются недостоверными. Операторы не имеют указаний отговаривать от вакцинации», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. С 22 сентября по 3 октября 2025 года во всех регионах России начнет работу Всероссийская тематическая горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ, которая проводится ежегодно для информирования населения о мерах профилактики и графиках вакцинации.

Ведомство призвало граждан не поддаваться на слухи и обращаться за актуальной информацией только к официальным источникам.